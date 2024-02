Patatine fritte surgelate ritirate

Il Ministero della Salute ha fatto sapere che un lotto di patatine fritte surgelate sono state ritirate dal mercato per via della possibile presenza di residui di insetti. L’avviso è stato reso pubblico in data 12 febbraio ma di che patatine si tratta?

Quali sono le patatine ritirate?

Le patatine fritte e surgelate in questione sono le Buone e Croccanti, nella confezione da un chilo. Il lotto interessato è il AB23343, con una scadenza del prodotto a data di dicembre 2025. Questa patatine vengono prodotte vicino a Bologna da Pizzoli. Dunque se in precedenza avete acquistato delle patatine fritte, magari proprio di questo marchio, è consigliabile dare un’occhiata al congelatore per verificare che non si tratti proprio del lotto indicato. Se il lotto fosse quello richiamato, non consumatelo e riportate la confezione presso il punto vendita dove avete effettuato l’acquisto in questione, così come è stato consigliato.

Era già accaduto?

E’ emerso che la stessa ditta che si occupa della produzione di queste patatine, produce anche le Happy Dì, sempre patate fritte surgelate in vendita nei supermercati Selex. Un lotto di queste altre patatine è stato richiamato in precedenza e il motivo è praticamente lo stesso.