Le critiche di Luca Jurman

Luca Jurman, noto ex professore del talent show Amici di Maria De Filippi, ha recentemente sollevato un polverone con le sue dichiarazioni contro i concorrenti e le scelte della produzione. In un periodo in cui il programma è al centro dell’attenzione, le sue parole hanno suscitato reazioni contrastanti tra i fan e gli addetti ai lavori.

Attacchi ai concorrenti

Durante una diretta su TikTok, Jurman ha espresso la sua opinione negativa su TrigNo e Nicolò, due giovani cantanti che si esibiscono nella stessa squadra. Le sue critiche non si sono limitate a un semplice giudizio, ma hanno assunto toni decisamente accesi. Ha descritto le loro esibizioni come “inguardabili”, sottolineando che il loro duetto non era all’altezza delle aspettative. “Non stiamo facendo la reaction di Amici, ma Zelig travestito da Amici”, ha affermato, evidenziando la sua disapprovazione per il livello delle performance.

Le reazioni del pubblico e dei giudici

Le parole di Jurman hanno scatenato un acceso dibattito tra i fan del programma. Mentre alcuni sostengono che le critiche siano giustificate, altri ritengono che l’ex professore stia esagerando. I giudici del talent show, tra cui Cristiano Malgioglio, hanno espresso opinioni contrastanti sulle esibizioni di TrigNo e Nicolò, ma Jurman ha insistito sul fatto che il livello qualitativo del programma stia scendendo. “È una m***a. Andrebbe tirata via tutta sta roba. Trashata di basso livello!” ha dichiarato, chiedendosi quale fosse il senso di tali esibizioni in prima serata su Canale 5.

Un passato controverso

Jurman non è nuovo a polemiche di questo tipo. La sua carriera all’interno di Amici è stata caratterizzata da momenti di grande successo, ma anche da critiche nei confronti della produzione e dei metodi di insegnamento. Oggi, con il suo atteggiamento critico, sembra voler mettere in discussione non solo le performance dei concorrenti, ma anche l’intera direzione artistica del programma. La sua posizione è chiara: il talent show deve mantenere un certo standard qualitativo e non scadere nel banale.