Selvaggia Lucarelli ha asfaltato ancora una volta Chiara Ferragni e Fedez. Al centro della scena, ovviamente, c’è l’ultimo scivolone della coppia, legato al pandoro Balocco, ma il ragionamento della giornalista si estende a tutte le loro opere di beneficenza.

Selvaggia Lucarelli punge Ferragni e Fedez

Intervistata dal Corriere della Sera, Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare di Chiara Ferragni e Fedez. Dopo il caso Balocco, che preso potrebbe estendersi alle uova di Pasqua, la giornalista non ha alcun dubbio: i Ferragnez “comprano la reputazione a favore di telecamera“. La frecciatina al rapper non poteva mancare: ”

“Mi chiama non giornalista? Lo ringrazio perché gliene ho sempre dette di tutti i colori. Quindi chiamandomi così vuole nobilitarmi. Del resto lui non è un cantante, ma non per questo ritengo che sia un insulto”.

Selvaggia Lucarelli: il meccanismo di Ferragni e Fedez

La Lucarelli ha parlato di quello che, a suo dire, è il meccanismo di Ferragni e Fedez:

“Fa parte del loro insieme di privilegi. Se non hai soldi la reputazione te la devi guadagnare. Se hai tanto denaro invece puoi comprarti anche la reputazione. Con i bonifici a favore di telecamera puoi sostituire l’impegno civile, il sudore delle battaglie, l’attivismo reale. (…) Lei si difende, lui attacca. Ferragni ha scelto la strada del vittimismo, che è la sua cifra. Fedez mi pare sgangherato, più propenso sulla via dell’aggressività. In generale mi sembra che siano anche mal consigliati”.

Ferragni? Nessun errore di comunicazione

Selvaggia non crede che la Ferragni abbia toppato con Balocco a causa di errori di comunicazione, “al contrario la comunicazione è stata scientifica. Le parole sono state scelte con attenzione per creare quel tipo di confusione in chi acquistava i prodotti“. Infine, un’ultima frecciatina all’unione tra Fedez e la Ferragni: