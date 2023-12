Selvaggia Lucarelli risponde a Donatella Versace: "Difende la sua best friend"

Nelle scorse ore Donatella Versace ha scritto un post su Instagram per prendere le difese di Chiara Ferragni dopo lo scandalo della falsa beneficenza, e contro di lei ha replicato Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli: la replica a Donatella Versace

Nelle scorse ore anche Donatella Versace è intervenuta via social in difesa di Chiara Ferragni e, nel suo post, non ha mancato di scagliare una frecciatina infuocata contro Selvaggia Lucarelli, che è stata la prima a sollevare il caso dei Pandori Balocco e della falsa beneficenza. Sulla questione nelle scorse ore è tornata ad intervenire la giornalista, che ha replicato alle parole di Donatella Versace affermando:

“Un mese a parlare di patriarcato e poi ‘quella che si definisce giornalista’. La cosa migliore è che è talmente lucida che s’è sbagliata e l’ha scritto sotto un post di Sanremo. E ripeto… mi piace anche questa cosa che abbiamo passato un mese a parlare di patriarcato e poi ‘QUELLA che si definisce giornalista’”, e ancora: “Comunque in questo surreale commento di Donatella Versace ci sono tre elementi incredibili e ve li elenco. Il primo è che lei a quanto pare pensa che io sia l’Antitrust. Cioè, non ha capito che non ho multato io la sua cara best friend. Il secondo è che lei sa che io non faccio beneficenza, perché evidentemente vive nel mondo in cui se non racconti non fai. E poi la terza è che si è sbagliata e ha commentato non sotto al post del pandoro ma sotto un post in cui la sua best friend, a Sanremo, è vestita Dior e non Versace”. Alla vicenda seguiranno ulteriori sviluppi?