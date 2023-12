Donatella Versace difende Chiara Ferragni: l’amica dell’influencer è scesa in campo per sostenerla nel bel mezzo della bufera mediatica scoppiata con il Pandorogate.

Donatella Versace difende Chiara Ferragni: “Non deve scusarsi”

La celebre stilista, per difendere la Ferragni, ha condiviso un post su Instagram. “Vorrei sapere esattamente di cosa si debba scusare Chiara. Lei e Fedez hanno fatto sempre beneficenza”, ha scritto Versace. “Era l’azienda che doveva versare il contributo. Loro sono un esempio per l’Italia e per i giovani. Elencate tutte le beneficenze che hanno fatto negli anni e chiedete a quella che si definisce ‘giornalista’ quanta beneficenza ha fatto lei. Ve lo dico io: nemmeno 1 euro. Tacete che è meglio per tutti, almeno continueremo a fare beneficenza senza dover sentire commenti di quelli che fanno gli haters per professione”, ha aggiunto.

La replica di Selvaggia Lucarelli

Il commento di Donatella Versace ha attirato l’attenzione di Selvaggia Lucarelli, molto sensibile alla questione Ferragni-Pandoro e alla quale la stilista si è riferita con l’espressione “quella che si definisce ‘giornalista’”.

“La cosa migliore è che è talmente lucida che s’è sbagliata e l’ha scritto sotto un post di Sanremo”, ha osservato la Lucarelli. “Mi piace anche questa cosa che abbiamo passato un mese a parlare di patriarcato e poi ‘QUELLA che si definisce giornalista’”.