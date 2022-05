Luciano Punzo in crisi con Manuela Carriero: “Non ci sono stati tradimenti, è un motivo più serio”

La coppia nata nel villaggio di Temptation Island starebbe affrontando un momento di crisi: a dare l'annuncio ai fan è stato l'ex tentatore.

Si sono conosciuti a Temptation Island, dove lei ha affrontato le difficoltà di una relazione ormai giunta al capolinea e lui ha vestito i panni di tentatore. Così Luciano Punzo ha fatto breccia nel cuore di Manuela Carriero, promettendole di renderla sempre felice.

Tuttavia, la loro love story starebbe affrontando un momento di crisi. A confermarlo è lo stesso Punzo. I fan della coppia, tuttavia, sperano non sia detta l’ultima parola e possano presto chiarire dopo un momento di allontanamento.

Luciano Punzo e Manuela Carriero in crisi: le parole dell’ex tentatore

“In tanti mi state scrivendo sulla situazione mia e di Manuela. Sì, è tutto vero, infatti io non volevo rispondere né volevo che si venisse a sapere, perché non sono amante del parlare e del dire tutto ciò che accade.

Io non me la sto passando in maniera molto bella“. Comincia così l’annuncio che Luciano ha pubblicato sui social.

Nel video condiviso attraverso alcune storie su Instragram, precisa: “È un momento particolare della mia vita, sia a livello familiare sia a livello sentimentale. Io con Manuela volevo alcune cose che non mi sono state concesse da lei. Da una parte posso pure capire, dall’altra mi ha portato a pensare di distaccarmi da lei.

Sono sceso anche a Brindisi a parlare con lei, ma niente. Infatti, abbiamo deciso insieme di prenderci un po’ di tempo per pensare, un po’ di tempo per noi. Adesso voglio restare solo con me stesso e anche lei. Non ci sono stati tradimenti, è un motivo più serio“.

L’ex tentatore ha tenuto a sottolineare che “non sempre deve SUCCEDERE qualcosa perché una coppia attraversi un periodo di crisi, chiunque abbia (o abbia avuto) relazioni serie e lunghe sa che ci sono alti e bassi, è normale”.

Quindi ha aggiunto: “Io e Manuela abbiamo subito iniziato una relazione e una convivenza, basandoci solo sul nostro sentimento fortissimo… Ma siamo persone normali e come tutti abbiamo situazioni, e persone care, che influiscono sulla nostra quotidianità. Non sempre tutto è rose e fiori e non sempre si può (né si deve) condividere situazioni che riguardano familiari o terze persone che “personaggi pubblici” non sono”.

Le sue parole sembrano riferirsi ad altre persone che potrebbero aver influito sulla crisi di coppia. Tuttavia, non fornisce ulteriori dettagli. “A volte elementi esterni incidono fortemente sull’equilibrio di una coppia e si creano attriti o incomprensioni”, dice Luciano nel video. Sarebbe questo il motivo che li avrebbe spinti a “staccarsi per riprendere ossigeno e rimettere a fuoco le proprie priorità. Siamo i primi a cui capita?”.

La versione di Manuela

Le parole di Luciano sono state anticipate da quelle di Manuela, che affida a una Instagram story le sue confidenze.

“Ciao a tutti ragazzi, è un po’ di tempo che leggo i vostri messaggi dove mi chiedete cosa succede. È vero, da qualche mese siamo assenti sui social. Sono diversi i motivi, sono questioni molto serie e delicate di cui sono a conoscenza solo le persone a noi più care. Nei prossimi giorni cercheremo di trovare le parole e la forza di parlare con voi. Certi come sempre del vostro sostegno. Grazie a tutte le persone che come sempre hanno speso un minuto del loro tempo per scrivermi”, ha scritto l’ex protagonista di Tempetation Island.