La confessione di Lucrezia Selassiè

Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè ha recentemente rilasciato la sua prima intervista televisiva dopo la condanna a un anno e otto mesi per stalking nei confronti di Manuel Bortuzzo. Durante la puntata di La Vita in Diretta su Rai Uno, la giovane ha espresso il suo dolore e la sua incredulità riguardo alle accuse che le sono state mosse.

Con le lacrime agli occhi, ha dichiarato: “Tutte le cose raccontate che mi dipingono come una pazza che insegue e minaccia una persona non sono mai accadute”. La Selassiè ha voluto chiarire la sua posizione, affermando di essere stanca e provata da una situazione che l’ha portata a vivere un vero e proprio incubo.

La relazione con Manuel Bortuzzo

Nel corso dell’intervista, Lucrezia ha parlato della sua relazione con Bortuzzo, sostenendo che questa sia continuata per un lungo periodo, dal 20, contrariamente a quanto affermato dall’ex fidanzato. Ha descritto il loro legame come una “storia bellissima” che, purtroppo, si è trasformata in un incubo. “Non so perché la storia è stata nascosta”, ha dichiarato, negando di aver mai inviato messaggi intimidatori o minacciosi. La Selassiè ha anche smentito le voci riguardanti un presunto sfogo in ospedale, affermando che entrambi si erano recati insieme in ospedale come una coppia.

Le conseguenze della condanna

La condanna ha avuto un impatto devastante sulla vita di Lucrezia, costringendola a indossare un braccialetto elettronico e a vivere mesi di depressione. “Ho passato mesi di depressione chiusa in casa, uno shock, un trauma che mai credevo di vivere”, ha confessato. La giovane ha espresso il desiderio di ripartire, ma ha anche sottolineato di sentirsi tradita e illusa. Durante l’intervista, il giornalista ha notato come Lucrezia fosse provata e in cerca di una nuova strada da percorrere. “Ci ha mostrato prove che racconterebbero una storia diversa da quella raccontata di Bortuzzo”, ha affermato, lasciando intendere che ci siano aspetti della vicenda ancora da chiarire.