A volte l’amore non scompare, ma si trasforma. Dopo anni di complicità, progetti condivisi e legami profondi, anche le storie più durature possono giungere a un punto di svolta, quando la scelta di separarsi diventa una necessità per preservare ciò che è stato costruito insieme. Nel caso di Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani, la loro lunga relazione di 17 anni si è conclusa senza litigi né polemiche, trasformandosi in un affetto maturo che continua a unire la coppia, nonostante le strade personali si siano divise.

Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani: la fine di una storia lunga 17 anni

Dopo anni insieme, Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani hanno deciso di separarsi, comunicando la scelta ai propri follower mesi fa. Nonostante la separazione, entrambi hanno sottolineato come l’affetto e il rispetto reciproco siano rimasti intatti, evitando litigi o polemiche, e mantenendo saldo il legame con i loro due figli, Eva e Nikita. Ludmilla ha descritto il momento come la necessità di “prendere il volo” senza rinunciare ai valori costruiti insieme, ribadendo che la decisione è stata presa di comune accordo e senza eventi traumatici che l’abbiano provocata.

Ludmilla Radchenko e Matteo Viviani, il commovente ultimo saluto: “Le nostre strade si separano”

L’attrice e modella russa, 46 anni, si è trasferita all’estero per intraprendere un nuovo capitolo della sua vita, mentre l’inviato de Le Iene, di 51 anni, l’ha accompagnata all’aeroporto per un saluto commovente, documentato in un video diventato subito virale sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ludmilla Radchenko (@ludmillaradchenko)



Dopo aver chiuso il suo studio a Milano, la modella ha intrapreso nuovi progetti artistici a Dubai, mostrando entusiasmo per le opportunità future e simbolicamente parlando di “ali” che le permettono di spiccare il volo verso questa nuova fase della vita. Anche in questo distacco, il messaggio comune è stato chiaro: la fine della relazione non intacca l’amore e la stima reciproca, né il desiderio di mantenere una famiglia solida per i propri figli.