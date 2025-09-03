Nonostante il tempo passato dalla loro separazione, la iena Matteo Viviani e l’ex moglie Ludmilla Radchenko continuano a condividere momenti insieme. L’ultima apparizione ha mostrato un lato inedito della loro relazione, fatto di rispetto, complicità e ricordi preziosi. Dietro ogni gesto e ogni sorriso, si nasconde un motivo che va oltre le apparenze, capace di emozionare chi li segue da sempre.

Matteo Viviani e la separazione da Ludmilla Radchenko

Nonostante la separazione annunciata a marzo 2025, Matteo Viviani e Ludmilla Radchenko continuano a mantenere un rapporto di rispetto e collaborazione. Dopo diciassette anni insieme, la coppia ha scelto di prendere strade separate, ma con l’intento di preservare l’affetto che li ha legati.

Viviani ha dichiarato che la decisione è stata presa per evitare che il sentimento che ancora li unisce si deteriorasse, sottolineando l’importanza di non lasciare che rancori e risentimenti prendessero il posto dell’amore. Anche Radchenko ha condiviso questa visione, affermando che la separazione rappresenta un’evoluzione del loro rapporto, non una fine.

Matteo Viviani insieme all’ex moglie Ludmilla Radchenko: l’emozionante motivo

La iena e l’ex moglie continuano a essere presenti nella vita dei loro figli, Eva e Nikita. Recentemente, sono stati fotografati insieme mentre accompagnavano i bambini al primo giorno di scuola presso la Bilingual European School of Milan. La coppia ha voluto condividere questo momento sui social, dimostrando che, nonostante le difficoltà personali, rimane unita nel supporto e nell’amore per i figli.