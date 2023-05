Ludovica Valli ha attirato l’attenzione su di sé sui social mostrando il suo corpo dopo la nascita del suo secondo figlio.

Ludovica Valli: il secondo figlio

Ludovica Valli è diventata mamma per la seconda volta alcuni mesi fa e, in queste ore, ha deciso di celebrare il suo corpo attraverso i social. Lei stessa ha infatti mostrato ai fan i cambiamenti dovuti al parto e le smagliature, e attraverso le sue stories ha scritto: “Nulla è come sembra”, e ancora: “Io sono fiera, tanto fiera del mio corpo…loro fanno parte del mio vissuto”.

Tra I fan dei social in tantissimi hanno lodato il messaggio e la bellezza dell’influencer, che non perde occasione per raccontare i retroscena della sua maternità e del tempo da lei trascorso insieme ai figli.

Nei mesi scorsi Ludovica ha dovuto più volte vedersela con gli haters, che l’hanno criticata proprio a causa delle tematiche da lei affrontate e relative ai suoi bambini e che, addirittura, hanno criticato aspramente la forma fisica di sua figlia Anastasia. La sorella di Beatrice Valli si è sempre difesa personalmente dalle critiche ed è stata costretta a intraprendere delle contromisure contro i suoi haters sui social. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi in futuro.