Ludovico Tersigni è fidanzato: momenti romantici prima di X-Factor

Ludovico Tersigni è il nuovo conduttore di X-Factor. Prima di iniziare questa nuova esperienza, si lascia andare alla passione con la sua fidanzata. L’attore è pronto per questo nuovo impegno, ma vuole concedersi qualche momento di romanticismo.

Ludovico Tersigni è fidanzato: l’attore a Roma con una ragazza

Ludovico Tersigni è un giovane attore, lanciato da Skam Italia, che ha confermato il suo talento con la serie Summertime. Ora ha una nuova avventura da affrontare, ovvero la conduzione della nuova edizione di X-Factor. L’attore ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata riservata, ma questa volta è stato beccato dai fotografi del settimanale Diva e Donna in atteggiamenti decisamente inequivocabili. Il cuore di Ludovico sembra essere occupato.

L’attore è stato immortalato con una bella ragazza mora, a Roma. Per il momento non si conosce l’identità della ragazza, che non fa parte del mondo dello spettacolo. Sono stati fotografati insieme, molto complici, con i sacchetti della spesa in mano.

Ludovico Tersigni: momenti di passione

Ludovico Tersigni e la sua fidanzata si abbracciano e si baciano con una passione travolgente. Dalle foto sembrano molto innamorati e complici, ma per il momento non si conoscono altre informazioni.

Bisognerà attendere che il diretto interessato decida di uscire allo scoperto, anche se ha sempre dimostrato di volersi tenere stretta la sua privacy. Ludovico Tersigni non è presente neppure sui social network e lui stesso ha spiegato che preferisce farne a meno, anche perchè con i tanti impegni non riesce a seguire questo genere di cose.

Ludovico Tersigni, nuovo conduttore di X-Factor

Ludovico Tersigni sta cercando di mettere da parte le preoccupazioni prima di salire sul palco di X-Factor. Per lui si tratta della prima esperienza da conduttore. Il ragazzo è stato scelto dalla produzione del programma per il suo talento e la sua spontaneità e sicuramente otterrà un grande successo. Ludovico ha spiegato che non chiederà consigli ad Alessandro Cattelan, storico conduttore del programma. Non lo conosce e preferisce confrontarsi con la sua famiglia, in modo particolare con la sua mamma, i suoi zii e la sua cugina di 18 anni. Sicuramente potrà commettere qualche errore ed è per questo che ha un po’ di timore, ma riuscirà a farsi apprezzare e ammirare dal pubblico.