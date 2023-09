Luisa Corna è convolata a nozze con Stefano Giovino. La cantante e conduttrice televisiva bresciana si è sposata sabato 9 settembre presso la chiesa del santuario della Madonna di Lourdes a Palazzolo sull’Oglio (Brescia).

Luisa Corna: le nozze ostacolate dal Covid

Come informa Il Giorno, la coppia aveva programmato di sposarsi già in passato, ma a causa del Covid, la celebrazione era stata rimandata. Intervistata al Corriere della sera, Luisa ha specificato che la scelta del 9 settembre 2023 è stata “una data casuale, scelta semplicemente perché c’era posto in chiesa. Abbiamo fatto di corsa, le partecipazioni mandate all’ultimo. Alcuni miei amici non riusciranno a venire perché avevano già programmato un concerto”.

La sposa: “Canterò al mio matrimonio”

Riguardo a chi avrebbe cantato al ricevimento, Luisa ha specificato: “Sarà una bella jam session. Di sicuro io canterò un brano che ho scritto, Angolo di cielo, che è un po’ una lettera a cuore aperto dedicata a mio padre e a Stefano. Per il resto, ognuno improvviserà”.

La showgirl accolta da una folla festante

Dal Giornale di Brescia si legge come una folla festante ha dato il benvenuto alla showgirl, che ha fatto attendere lo sposo, gli invitati e i curiosi all’altare per circa venti minuti. Dopo essere arrivata in via Santissima Trinità, la sposa ha ringraziato tutti, si è lasciata fotografare con gli smartphone ed è entrata in chiesa per la cerimonia di scambio delle promesse.