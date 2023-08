Traguardo in maratona con annuncio di matrimonio. I Mondiali di atletica leggera a Budapest si tingono di fiori d’arancio. La lunga e stremante marcia della maratoneta Hana Burzalova non si è conclusa con una medaglia, ma con l’anello al dito. È quello che le ha donato l’altro collega e maratoneta Dominik Cerny quando le ha chiesto di sposarla.

Mondiali a Budapest con proposta di matrimonio del corridore slovacco

Per l’atleta slovacca Hana Burzalova sono stati 35 faticosissimi chilometri di marcia, sotto il sole cocente di una rovente Budapest. Qui, dove si stanno disputando i mondiali di atletica leggere, e la colonnina di mercurio ha toccato i 33 gradi, la maratoneta sembrava non soddisfatta della sua prestazione. Alla fine ha chiuso 28esima in una marcia trionfante per la spagnola Maria Perez.

In realtà entrambe non hanno avuto il tempo di godere della gioia e della sofferenza per i rispettivi risultati. Hana Burzalova, in particolare, non ha fatto in tempo a scorgere dal tabellone la sua posizione di arrivo che, al traguardo, si è ritrovata il fidanzato e maratoneta in gara nella marcia maschile, il connazionale 25enne Dominik Cerny. La attendeva una gioia più grande di qualsiasi medaglia avesse vinto.

Cerny in ginocchio al traguardo: “Sposami”

Il finale della lunga marcia per Hana Burzalova è stato come in un film a lieto fine. Una marcia trionfale. Al traguardo c’era l’atleta slovacco Dominik Cerny ad attenderla in ginocchio.

Mancavano solo 20 metri alla linea del traguardo e Hana poteva già vedere il suo Dominik che si inginocchiava e le chiedeva di sposarlo con l’anello in mano. Stremata, senza più fiato, lo ha abbracciato commossa. Come se avesse ripreso a respirare per quegli attimi di felicità che resteranno nella storia di questo mondiale a Budapest.