Una giornata di omaggio e commozione

Già dalle prime ore del mattino, le mura vaticane si sono animate di una folla di fedeli, turisti e semplici curiosi, tutti uniti in un unico intento: rendere omaggio alla salma di papa Francesco. La piazza di San Pietro, solitamente affollata di visitatori, ha visto un aumento esponenziale di presenze, con circa 150.000 persone che si sono alternate per dare il loro saluto al pontefice scomparso.

La situazione climatica, con sole e pioggia che si alternavano, non ha scoraggiato i partecipanti, molti dei quali si sono riparati con ombrelli e cappellini.

Un momento di riflessione collettiva

Tra i presenti, famiglie, anziani e bambini hanno condiviso momenti di riflessione e preghiera. “Siamo qui per il funerale di una persona importante”, ha dichiarato un giovane di 8 anni, Antonio, accompagnato dai genitori. La folla ha atteso ordinatamente il proprio turno, seguendo le indicazioni dei volontari che hanno disciplinato gli accessi. La Protezione Civile ha comunicato che l’ultimo accesso alla basilica di San Pietro per rendere omaggio a papa Francesco è stato anticipato alle 18, un’ora prima rispetto a quanto inizialmente previsto.

Preparativi per i funerali

In vista dei funerali solenni, che si svolgeranno domani in Piazza San Pietro, le autorità hanno predisposto un piano di sicurezza straordinario. Il corteo funebre, che porterà la bara del Papa da San Pietro a Santa Maria Maggiore, non passerà per la piazza, ma seguirà un percorso stabilito dalla Questura. La durata del corteo è stimata in circa mezz’ora, ma potrebbe variare a seconda dell’afflusso di pubblico lungo il tragitto. Le delegazioni di autorità di governo e rappresentanti religiosi stanno arrivando a Roma, pronte a partecipare a questo evento storico.

Un’attenzione particolare alla sepoltura

Intanto, si stanno ultimando i preparativi per la sepoltura di papa Francesco, prevista per sabato nella basilica di Santa Maria Maggiore. La lastra di marmo che coprirà la tomba porta la scritta ‘Franciscus’, ma si sta valutando un intervento per renderla più leggibile. Questo marmo, estratto dalla cava di Arma dell’Aquila, è noto per la sua resistenza e bellezza, utilizzato da secoli in importanti opere architettoniche.

Un evento che unisce il mondo

La partecipazione a questo evento non è limitata solo ai cittadini romani; delegazioni da tutto il mondo, tra cui rappresentanti di Malta, Palestina, Taiwan e molti altri paesi, sono attese per rendere omaggio al pontefice. La presenza di figure di spicco come il Segretario generale delle Nazioni Unite e il Presidente della Commissione Europea testimonia l’importanza di papa Francesco sulla scena mondiale. La sua eredità, fatta di dialogo e pace, continua a ispirare persone di ogni fede e cultura.