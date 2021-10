Lulù delusa da Manuel si sfoga ma poi si interrompe perché a sorpresa arriva lui

Lulù delusa da Manuel si sfoga sulle attenzioni che vorrebbe specie dopo che è trapelata la notizia dell'arresto del padre: poi all'improvviso arriva lui...

Alti e bassi in una delle coppie più iconiche del Grande Fratello Vip: Lulù Selassiè è delusa da Manuel Bortuzzo e si sfoga con Manila Lazzaro, ma poi si interrompe perché a sorpresa arriva lui, che la consola rispetto alla difficile situazione del padre.

Il sunto è che Lucrezia Selassiè non vuole che Manuel la trascuri troppo, non lo vuole come regola generale e men che mai lo vuole adesso che tutti sanno dell’arresto di suo papà. A questa dinamica tutta personale Lucrezia ha dovuto aggiungere anche quella derivante dal ritorno nella casa del Gf Vip 6 di Aldo Montano.

Lulù Selassiè delusa da Manuel si sfoga con Manila Lazzaro sul ritorno di Montano

Perché? Perché Bortuzzo non ha fatto mistero di voler condividere il letto con il campione di scherma, il che per Lulù significa esclusione dal solo momento in cui le sue emozioni e le sue paure potrebbero trovare un interlocutore: la notte infatti è il solo momento in cui i due sono vicini. E i problemi di Lulù sono stati esposti a Manila Nazzaro, almeno fin quando non è arrivato l’oggetto della discussione.

Delusa da Manuel che non le dà conforto sulla vicenda del padre, Lulù si sfoga: vuole una persona che le stia vicina

Lucrezia ha spiegato di di avere bisogno di una persona forte che le sia vicina soprattutto dopo che è diventata pubblica la notizia che suo padre è in carcere. Attenzione, pubblica per tutti gli altri, perché le tre sorelle Selassiè sono entrate nella casa già sapendo dei guai giudiziari del loro genitore. Lo avevano confessato ad Alfonso Signorini: “Noi lo sapevamo già, non è una notizia nuova. Siamo venute qui perché non abbiamo vergogna, siamo super fiere di lui”.

La “lezione”di Manila a Lulù che delusa si sfoga su Manuel e l’arrivo di quest’ultimo

Dal canto suo Manila ha esposto a Lulù una teoria: lasciare maggiore spazio a Manuel che ha bisogno di trascorrere del tempo insieme ad Aldo, anche se Lulù ha incalzato che “quando stiamo a letto è l’unico momento in cui siamo soli e non si vergogna a baciarmi”. Poi Manila ha spiegato: “Devi sapere che c’è una grande differenza tra uomini e donne, noi abbiamo una sensibilità che gli uomini non hanno e non dobbiamo fargliene una colpa. Lui si accorgerà che avevi bisogno di questa attenzione e ti darà abbastanza per farti sentire bene”. Ad interrompere la conversazione tra le due il più classico dei lupus in fabula: Manuel e lo stesso Aldo. A quel punto Lulù si alza per stringersi a Manuel e, pensando al padre, scoppia in lacrime tra le sue braccia. A quel punto Bortuzzo la consola.