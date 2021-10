Gf Vip, il segreto del trucco di Lulù Selassié: il dettaglio che in molti potrebbero non aver notato

A meno di un mese dall'inizio del Gf Vip, Lulù Selassié è diventata uno dei personaggi più chiacchierati. Ad attirare l'attenzione i dettagli del suo trucco.

Il Grande Fratello Vip è iniziato da poco meno di un mese e sono già diversi i colpi di scena e i personaggi che sono riusciti ad emergere dal gruppo. Tra questi uno dei concorrenti più chiacchierati è senz’altro la principessa etiope Lulù Hailé Selassié che ha fatto parlare di sé soprattutto dopo che tra lei e Manuel Bortuzzo si è instaurato un rapporto speciale che è andato al di là della semplice amicizia.

Lulù ha saputo attirare una particolare attenzione soprattutto per via del suo stile particolarmente ricercato e del suo trucco spesso appariscente. Ma proprio sul suo trucco ci sarebbe un dettaglio che non sarebbe riuscito a passare inosservato.

GF Vip trucco Lulù, alcune lentiggini non sono naturali

In molti avranno notato che Lulù Selassié ha sul viso molte lentiggini, una caratteristica fisica questa che ha reso la fisionomia del suo viso che l’ha resa irriconoscibile.

Non tutte le lentiggini però sono naturali.

Certo ne ha davvero molte ma sono diverse le lentiggini che hanno un pure valore estetico e che sono state disegnate dalla stessa Lulù. Ne è la prova il fatto che tali punti molte volte non stanno sullo stesso posto. In alcune occasioni queste ultime potrebbero sembrare particolarmente marcate, altre volte potrebbero risultare quasi inesistenti.

GF Vip trucco Lulù, la critica delle opinioniste pop

Il trucco vistoso di Lulù è stato addirittura oggetto di diverse critiche soprattutto da parte delle opinioniste pop che, in una delle precedenti puntate, non hanno esitato a definire Lulù “brutta”. Alfonso Signorini, in quella occasione è riuscito a moderare i toni ed evitare critiche ben più feroci affermando che Lulù avrebbe potuto stare molto bene anche senza trucco.

GF Vip trucco Lulù, il rapporto con Manuel Bortuzzo

Lulù Selassié ha instaurato un rapporto fatto di intesa e complicità con l’atleta Manuel Bortuzzo.

I due hanno legato fin da subito anche se, soprattutto in questi ultimi giorni, il loro rapporto è stato caratterizzato da alti e bassi. Manuel a questo proposito ha precisato di aver semplicemente bisogno dei suoi spazi.

“Ormai sono un paio di anni che ho cambiato le priorità di vita. Mi prendo del tempo per me stesso. Faccio le cose con calma, quando voglio che siano fatte bene. Voglio avere il tempo per pensare e conoscerci. Non mi sono stancato di lei, ho semplicemente bisogno di rispettare i miei momenti”.