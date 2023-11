L’uomo combatteva da tempo contro una grave malattia, che purtroppo alla fine ha avuto la meglio.

Morto il presidente del consiglio comunale di Realmonte

La notizia del decesso è stata diramata dal sindaco, Sabrina Lattuca, e ha lasciato la città sotto shock. Felice Vaccaro era amato e apprezzato nella comunità, tanto che la sua prematura scomparsa ha creato un grave vuoto. Conosciuto soprattutto per il suo impegno in politica, il 36enne è stato anche un attento imprenditore della zona.

Il ricordo di amici e colleghi

Il primo cittadino di Realmonte ha espresso il suo cordoglio affidando ai social il proprio messaggio: “Non riesco ad esprimere con le parole il dolore avuto nell’apprendere la triste notizia, Felice ci ha lasciato. Esprimo il più profondo senso di commozione e di cordoglio, mio personale, di tutta l’Amministrazione Comunale e dell’intera Comunità di Realmonte, per questa prematura perdita, che ha pervaso l’intera cittadinanza, lasciandola attonita. Il pensiero va alla Sua famiglia, partecipiamo al loro immenso dolore per la scomparsa di un ragazzo valoroso e forte, che ha dimostrato di essere un grande guerriero. Ti voglio bene Presidente, riposa in pace!”

Una città in lutto

La piccola comunità di Realmonte si è stretta intorno alla famiglia del presidente del consiglio comunale, che lascia la moglie e due figli piccoli. “Persona perbene come imprenditore, come amministratore e come padre. Ci hai dato dimostrazione di grande forza e tenacia fino alla fine. Il tuo esempio ci ha insegnato tanto. Ci mancherai” sono state le parole del collega Fabio Incardona.