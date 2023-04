Lutto ad Agliana: morto a soli 55 anni Aurelio Giovannini, noto nel mondo del basket e del volontariato

Aurelio Giovannini era conosciuto anche per aver gestito per molti anni la stazione dell'edicola di Montale. A stroncarlo, un malore cardiaco.

A soli 55 anni, è morto Aurelio Giovannini, volto noto nel mondo del basket e in quello del volontariato (era un pilastro della Misericordia), lasciando sconvolta la comunità di Agliana, in provincia di Pistoia.

Chi era Aurelio Giovannini

Aurelio Giovannini era originario di Città di Castello, in provincia di Perugia. Lavorava come idraulico, ma in molti lo ricordano per aver gestito per molto tempo l’edicola della stazione di Montale (Pistoia). Era sposato con Serena, con cui aveva due figli, Bernardo e Olivia, di 18 e 12 anni.

Giovannini ha accusato un malore cardiaco venerdì 14 aprile 2023, che in pochi giorni gli è stato fatale. I funerali si svolgeranno martedì 18 aprile alle 14.30 nella chiesa di San Michele Arcangelo a Bottegone (frazione di Pistoia), celebrati da don Piergiorgio Baronti.

Il Bottegone Basket Junior raccoglierà le donazioni

“Non riusciamo a credere che Aurelio non sia più con noi. La sua improvvisa scomparsa ci ha colpiti come un fulmine a ciel sereno. È sempre stato al nostro fianco, seguendo con interesse il percorso di Bernardo, che ormai veste da anni la nostra maglia, e del suo gruppo, ma anche le vicende delle altre squadre del nostro movimento. Un padre presente, un tifoso modello sempre pronto ad incoraggiare chiunque scendesse in campo. Ha spesso mostrato il suo sostegno per le attività e i progetti della nostra società, contagiandoci con il suo entusiasmo. In questo momento di grande dolore, siamo vicini alla famiglia nel cordoglio per la scomparsa di Aurelio”, ha scritto sui social Alessio Caramelli, presidente del Bottegone Basket Junior.

In comune accordo con la famiglia, il Bottegone Basket Junior ha deciso di raccogliere sul suo conto corrente le donazioni in ricordo di Aurelio Giovannini. La somma raccolta sarà devoluta in beneficenza in base alla volontà della famiglia.

Leggi anche: Giulio Giaccio sciolto nell’acido per errore, i killer offrono un risarcimento: la famiglia rifiuta

Leggi anche: “I non residenti lascino le abitazioni ospitanti”: la Polizia di Stato avverte: è una truffa