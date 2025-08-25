Lutto nel cinema spagnolo: è morta a 42 anni l’attrice Verónica Echegui

Il cinema spagnolo piange la morte di Verónica Echegui, attrice amata dal pubblico e dalla critica, scomparsa a soli 42 anni. Icona del grande schermo iberico, Echegui aveva conquistato consensi per la sua versatilità e intensità interpretativa, diventando un punto di riferimento per le nuove generazioni di attori. La sua carriera, ricca di ruoli memorabili, lascia un’impronta indelebile nel panorama cinematografico nazionale e internazionale.

Cinema, televisione e regia: un’eredità di talento

Oltre al grande schermo, Verónica Echegui si era distinta anche in televisione, recitando in serie di successo come Intimidad (2022) e Los pacientes del doctor García (2023). La sua creatività si estendeva anche alla regia: nel 2022 aveva ricevuto il Premio Goya per il miglior cortometraggio di fiction con Tótem loba, un’opera che reinterpretava favole popolari da una prospettiva femminista.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione, con il presidente del Governo spagnolo Pedro Sánchez che ha espresso cordoglio su X, ricordando Echegui come un’attrice dal talento straordinario e dall’umiltà esemplare, e rivolgendosi alla famiglia e agli amici con parole di affetto. La sua morte rappresenta una perdita significativa per il cinema e la cultura spagnola.

Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos.https://t.co/bZQ6d4SSHa — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) August 25, 2025

L’attrice spagnola Verónica Echegui è morta all’ospedale Dos de Octubre di Madrid all’età di 42 anni a causa di una malattia, come confermato da fonti vicine alla famiglia e riportato dai media locali, tra cui Tve.

Il successo di Verónica Echegui iniziò nel 2006 con il ruolo da protagonista in Yo soy la Juani di Bigas Luna, esperienza che le valse la prima di molteplici candidature ai Premi Goya. Tra i suoi lavori più apprezzati si ricordano le interpretazioni in El patio de mi cárcel (2008) e Katmandú, un espejo en el cielo (2011), mentre film come Lasciati andare (2017) ed Explota, Explota (2020) confermarono la sua popolarità e versatilità artistica. Il suo ultimo saluto al grande pubblico è arrivato con il thriller politico Justicia artificial (2024), a cui si affiancano altre apparizioni significative come La gran familia española (2013).

Oltre al cinema, Verónica Echegui si è distinta anche sul piccolo schermo con la serie A muerte (titolo internazionale: Love You to Death), prodotta originariamente per Atresplayer e successivamente acquisita da Apple TV+. La serie è stata distribuita globalmente su Apple TV+ il 5 febbraio 2025, con i primi due episodi disponibili sin dal lancio, confermando ancora una volta il talento e la versatilità dell’attrice.