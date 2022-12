Lutto in F1 e Ferrari, morto l’ex pilota Patrick Tambay: aveva 73 anni

L’ex pilota francese di F1 Patrick Tambay è morto all’età di 73 anni: a dare la triste notizia è stata la famiglia dell’uomo.

Lutto in Formula 1 e in casa Ferrari: l’ex pilota Patrick Tambay si è spento all’età di 73 anni. A riferirlo è stata la famiglia dell’uomo che, a quanto si apprende, soffriva da tempo del morbo di Parkinson.

Nato a Parigi il 25 giugno 1949, ha trascorso buona parte della sua carriera in F1, facendo il suo esordio nel 1977 con la Ensign Ford e il team Theodore prima di spostarsi alla McLaren nel 1978.

Per due anni, ha gareggiato con la Ferrari. Proprio mentre era al volante della rossa di Maranello, Tambay ha raggiunto i suoi traguardi più importanti. Nel 1982, infatti, ha conquistato il primo podio in Gran Bretagna e la prima vittoria in Francia che decise di dedicare a Gilles Villeneuve, deceduto nell’incidente di Zolder. Nel 1983, invece, si ripeté a Imola, nel Gran Premio di San Marino.

Inoltre, ha vinto il CanAm North American Championship per due volte: nel 1977 e nel 1980.

In merito alla scomparsa del pilota, dopo aver appreso la notizia, la Ferrari ha postato un messaggio sui suoi canali social per ricordare Tambay.

“Siamo tutti veramente rattristati dalla notizia della scomparsa di Patrick Tambay. È stato uno dei veri protagonisti degli anni ’80 vincendo due care con la Scuderia e contribuendo alla conquista del titolo Costruttori nel 1982 e nel 1983”, si legge su Twitter.

We are all truly saddened by the news of the passing of Patrick Tambay. He was one of the true stars of the 80s winning two races with the Scuderia and contributing to winning the Manufacturers’ titles in 1982 and 1983. #RIPPatrick pic.twitter.com/hn6Yeq1kEe

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 4, 2022