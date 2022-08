Lutto nel mondo della televisione, morta l’attrice Robyn Griggs

Arriva in questi giorni un grande lutto nel mondo della televisione leggera e di intrattenimento, è morta l’amata attrice statunitense Robyn Griggs

Se ne va una protagonista dell’intrattenimento leggero ed è lutto nel mondo della televisione, è morta l’attrice Robyn Griggs: amata da tutti i seguaci delle soap la 49enne era malata da tempo di tumore ed era molto attiva sui social. La Griggs era molto conosciuta dal grande pubblico soprattutto per i suoi ruoli nelle soap opera, in particolare in un Una vita da vivere a Destini.

La 49enne è scomparsa in questi giorni e la notizia della sua morte è stata data il 13 agosto e riportata dalla pagina Facebook ufficiale dell’artista.

È morta l’attrice Robyn Griggs

Solo un mese fa Robyn aveva annunciato che le erano stati diagnosticati quattro nuovi tumori. Il suo debutto televisivo risale al 1991 con il ruolo di Stephanie Hobart in “Una vita da vivere”. Poi tra il 1993 e il ’95 Griggs era stata Maggie Cory in “Destini”, il ruolo che l’aveva resa celebre.

Nata il 30 aprile 1973 a Tunkhannock, in Pennsylvania, aveva iniziato con il teatro per bambini e con “Rated K”, programma in cui i giovanissimi recensivano i film.

La malattia e la lotta, sempre con il sorriso

Nel 2020 alla Griggs era stato diagnosticato un “cancro endocervicale all’adeno al quarto stadio”. La 49enne ha lottato contro il male per mesi ed ha informato i fan della sua battaglia sui social.

Durante la pandemia, quando aveva ricevuto anche un attestato di merito, aveva detto: “Amo ridere, è il mio modo di affrontare la malattia, e quindi mi sono assicurata di trovare qualcosa di divertente a cui pensare”.