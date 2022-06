Lutto nella fiorentina, morto Giuseppe Brizi: addio allo stopper del secondo scudetto

Lutto nella Fiorentina, morto Giuseppe Brizi: lo stopper del secondo scudetto della squadra viola è deceduto in ospedale all’età di 80 anni.

Lutto nella fiorentina, morto Giuseppe Brizi

L’ex difensore della Fiorentina, Giuseppe Brizi, si è spento all’età di 80 anni. Il calciatore si è spento all’ospedale di Macerata, presso il quale lo stopper del secondo scudetto della Fiorentina era stato ricoverato da circa due settimane in terapia intensiva a causa di una polmonite.

Nel corso della sua carriera, tra il 1962 e il 1976, ha giocato 280 partite con la Fiorentina in Serie A e 389 in totale contando anche le Coppe. Nel periodo in cui è stato spostato dal ruolo di stopper a quello di libero, è riuscito a dare il meglio di sé ed è stato paragonato a Franz Beckenbauer.

Con la maglia viola, ha vinto due volte la Coppa di Italia.

Addio allo stopper del secondo scudetto

Giuseppe Brizi ha cominciato a giocare con la Fiorentina dopo aver militato tra le file della Maceratese e aver giocato nel ruolo di mediano.

In seguito al suo ingresso nella Fiorentina, Chiappella decise di trasformare il calciatore in uno stopper: in questo modo, insieme a Ferrante, diede vita a una coppia di difensori estremamente difficile da superare. Per anni, infatti, questa strategia di gioco si è rivelata uno dei punti forti della Fiorentina.