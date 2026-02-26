Ore di lutto per la modella, è morto il papà a 62 anni: "Ci hai insegnato t...

La perdita di un genitore è sempre un dolore profondo e personale. Per l’ex concorrente del Grande Fratello, Helena Prestes, la scomparsa del papà Antonio rappresenta un momento delicato, fatto di ricordi, legami familiari e affetto condiviso.

Lutto per Helena Prestes, è morto il papà Antonio: l’uomo colpito da un ictus

Antonio Prestes era stato colpito da un ictus e aveva trascorso diverse settimane in ospedale prima di spegnersi. Helena si era recata in Brasile per stare vicino al padre e sostenere la famiglia nella convalescenza, dimostrando quanto fosse importante per lei condividere gli ultimi momenti insieme. In un’intervista a Verissimo, ha raccontato: “Ho scoperto che era in ospedale tramite un giornale… ero scioccata“.

Il rapporto tra Helena e il padre non era sempre stato semplice, ma la dedica pubblicata insieme alle sorelle Mariana e Livia evidenzia un legame profondo, oggi ricordato con affetto e gratitudine. La modella ha voluto sottolineare l’insegnamento e l’eredità lasciata da Antonio.

Lutto per Helena Prestes, è morto il papà Antonio: “Momento delicato, chiedo rispetto”

La modella e influencer Helena Prestes ha annunciato con profondo dolore la scomparsa del padre, Antonio, all’età di 62 anni. Il messaggio, condiviso sui suoi canali social, recitava: “Ciao papà. Ci hai insegnato tanto e ti porteremo sempre nel cuore“, accompagnato da una richiesta di rispetto per la privacy della famiglia in questo momento difficile.

La notizia ha rapidamente suscitato la vicinanza dei fan e dei colleghi, molti dei quali hanno inviato messaggi di affetto e solidarietà. La 35enne, molto amata dal pubblico italiano dopo la partecipazione al reality show Grande Fratello, sta vivendo al contempo una fase importante della sua vita privata con il compagno Javier Martinez, con cui condivide progetti di vita e ambizioni future.