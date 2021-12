M5S, Giuseppe Conte: “Stipendio? Sono mesi che non prendo una lira”

L'ex premier Giuseppe Conte parla del suo stipendio: "Da mesi in aspettativa, non prendo una lira." Le parole del leader del Movimento 5 Stelle

Il leader del Movimento 5 Stelle ed ex premier Giuseppe Conte, ospite ad Atreju 2021, ha parlato del suo attuale stipendio: “Se prendo uno stipendio? Sono vari mesi che sono in aspettativa, non prendo una lira e sono mesi che non faccio l’avvocato, perché non voglio mischiare affari e politica.”

L’ex presidente del Consiglio prosegue rimarcando la questione: “Ho chiuso il mio ufficio, ho riscosso le fatture e vivo con quello che avevo da parte. Da quando ho assunto questa responsabilità ho tirato una linea.”

Solo qualche giorno fa Conte era intervenuto con una conferenza stampa in cui aveva abbracciato diversi temi, negando in primo luogo la sua candidatura alle supplettive.

Un altro argomento trattato da Conte durante quella conferenza è stato quello realtivo al nuovo presidente della Repubblica. Il leader dei 5 Stelle ha rimarcato che Berlusconi non sarà un candidato del Movimento.