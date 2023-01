Macabra scoperta in un aeroporto in Messico: quattro teschi umani

Una macabra scoperta è stata fatta in un aeroporto in Messico: quattro teschi umani.

Da quanto si apprende la polizia dello scalo di Queretaro li ha trovati avvolti in fogli di carta di alluminio grazie ai raggi x. Il ritrovamento misterioso è stato effettuato a Queretaro, nel Messico centrale. Il ritrovamento ha suscitato molto scalpore e le autorità stanno cercando di capire a chi possano appartenere i teschi.

Quattro teschi umani in un aeroporto del Messico

Lì, all’interno di un pacco diretto a Manning, nella Carolina del Sud, negli Usa, gli agenti di polizia del servizio di confine hanno trovato quattro teschi umani avvolti in un foglio di alluminio.

A dare l’annuncio la guardia nazionale messicana. Gli agenti hanno spiegato che il pacco era stato spedito dallo stato costiero occidentale messicano di Michoacan.

La macchina a raggi X e la scoperta

Secondo i media che hanno diffuso una notizia diventata virale sui social il ritrovamento è avvenuto grazie a una macchina a raggi X nell’aeroporto intercontinentale del ritrovamento. Sull’origine di quei resti umani e soprattutto sulla loro datazione non sono stati diffusi ulteriori particolari, ma in queste prime ore del 2023 sono in atto le ricerche della sezione scientifica per far luce sul mistero.