Macchinari industriali: ecco il servizio di data tracking di Orzi Carrelli

Grazie alla tecnologia Orzi Connected Solutions è possibile gestire in modo più efficiente i macchinari industriali della flotta aziendale.

Le soluzioni avanzate per la gestione delle macchine industriali consentono di investire nell’efficienza, migliorando la produttività aziendale e la sicurezza attraverso l’adozione di tecnologie all’avanguardia. Orzi Carrelli propone sul mercato un nuovo sistema di data tracking, sviluppato per offrire alle imprese uno strumento avanzato per ottimizzare l’utilizzo e la manutenzione dei mezzi da lavoro come carrelli elevatori, muletti e transpallet.

Il servizio è rivolto alle aziende che vogliono ridurre i costi e incrementare gli standard di sicurezza, infatti grazie alla tecnologia Orzi Connected Solutions è possibile gestire in modo più efficiente le macchine da lavoro della flotta aziendale. In particolare, si possono tracciare i veicoli in modo accurato, monitorare gli accessi, proteggere i mezzi contro i furti e gli utilizzi non autorizzati, analizzare le modalità d’impiego e pianificare in modo ottimale gli interventi di manutenzione.

Questa soluzione di nuova generazione è il frutto di una lunga esperienza dell’azienda, attiva nell’assistenza per le macchine industriali dal 1986 e un punto di riferimento nel settore con i servizi di vendita e noleggio carrelli elevatori Orzi dal 1994. Con l’aggiunta di Orzi Connected Solutions la proposta diventa ancora più completa e ampia, garantendo alle imprese un supporto a 360 gradi per l’acquisto, la manutenzione, la gestione e la formazione nel campo dei mezzi da lavoro.

Come funziona il data tracking Orzi Connected Solutions

Orzi Connected Solutions è una soluzione semplice da usare e compatibile con tutte le macchine industriali. Questa tecnologia permette di usufruire di numerose funzionalità per il data tracking dei veicoli da lavoro, gestibili direttamente dal proprio pc, oppure tramite app da mobile per device Android e iOS. Il tracciamento GPS rende possibile identificare in ogni momento la posizione esatta delle macchine, localizzandole in modo preciso per agevolare i lavori di manutenzione e proteggere i mezzi in caso di furto.

Con il rilevamento GPS in tempo reale è anche possibile ottenere una reportistica completa su ogni macchina della flotta, dallo storico delle posizioni agli accessi ai mezzi da parte dei vari operatori. Si possono anche impostare delle barriere geografiche, per evitare l’utilizzo dei veicoli al di fuori di zone specifiche, tutelandosi dall’uso improprio ricevendo un avviso istantaneo in caso di sconfinamento dall’area di lavoro.

È anche possibile controllare gli accessi delle macchine industriali, configurando le persone autorizzate ad utilizzarle, bloccando da remoto potenziali usi non consentiti da parte di persone non abilitate. Con Orzi Connected è possibile sapere in qualsiasi istante dove si trova il mezzo e chi lo sta usando. Inoltre si possono conoscere i dati operativi delle macchine, per scoprire per quale scopo sono state adoperate e per quanto tempo sono rimaste in funzione.

La soluzione di Orzi Carrelli permette di migliorare la manutenzione programmata, pianificando in modo più preciso gli interventi periodici da effettuare per mantenere la flotta sempre operativa. In questo modo è possibile ridurre i giorni di fermo dei veicoli, per risparmiare grazie a una minore incidenza di guasti e anomalie. Per la manutenzione è possibile rivolgersi ai servizi di Orzi Carrelli, abbinando i vantaggi delle tecnologia di data tracking con la professionalità e l’esperienza dell’azienda nel campo della gestione delle macchine industriali.

I servizi di Orzi Carrelli: manutenzione, vendita, noleggio e formazione

Da piccola officina di riparazioni meccaniche a fornitore di soluzioni complete per l’assistenza, la manutenzione, la vendita e il noleggio di carrelli elevatori, Orzi Carrelli prosegue da 35 anni a lavorare per aiutare le imprese nella gestione dei flussi operativi. Dalla logistica all’industria fino ai cantieri, qualsiasi realtà aziendale può trovare servizi adatti alle proprie esigenze, beneficiando della massima qualità e attenzione nei confronti delle necessità di ogni piccola, media e grande impresa.

Da Orzi Carrelli è possibile acquistare macchine industriali nuove dei migliori marchi del settore, comprare carrelli elevatori usati ricondizionati e garantiti, oppure optare per il servizio di noleggio di muletti, trilaterali, retrattili, commissionatori, stoccatori e tutti gli altri di stoccaggio. L’azienda offre anche assistenza altamente qualificata e abbonamenti per la manutenzione periodica delle macchine, corsi di formazione in loco e a distanza oltre a un’assistenza completa per gli incentivi pubblici sul credito d’imposta.