Il macchinario amputa il braccio ad una donna ed è stata necessaria una corsa disperata in elicottero per soccorrerla. Indagano le forze dell'ordine.

Tragedia sfiorata, per ora, in provincia di Vibo Valentia dove un macchinario ha amputato il braccio ad una donna che è stata immediatamente soccorsa.

I medici ora tenteranno tutto ciò che è nelle loro possibilità per cercare di attaccarle nuovamente l’arto al resto del corpo.

Macchinario amputa il braccio a una donna: medici tenteranno di attaccarglielo

I colleghi della donna che lavora in un frantoio sono rimasti sotto choc dopo aver assistito alla spaventosa scena. Ciò nonostante hanno prestato immediatamente soccorso alla donna il cui braccio è stato staccato dal corpo da alcuni macchinari presenti in azienda.

Sul posto sono giunti immediatamente i sanitari del 118 e, vista la gravità della situazione è stato fatto partire un elicottero che ha trasporto la donna presso il pronto soccorso del Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria. La paziente è ancora ricoverata e il braccio, dopo essere stato conservato secondo i protocolli, le dovrebbe essere riattaccato in sede di intervento chirurgico.

La dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente non è ancora molto chiara, ma si presume che sia la più classica.

La donna stava lavorando in un frantoio a Caroni di Limbardi, provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Mentre era intenta a lavorare con alcuni macchinari, verso le 11.00 circa del mattino di oggi, 30 gennaio 2023, il braccio le si è staccato dal corpo. Le forze dell’ordine sono giunte sul posto per le indagini del caso e stanno cercando di capire se i macchinari siano a norma e se la donna abbia lavorato seguendo le procedure di sicurezza.