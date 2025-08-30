Macron ha usato epiteti poco felici nei confronti di Putin e la Russia ha risposto con altrettanta rabbia, scintille tra occidente e Putin che alimentano i venti di guerra già pesanti.

Ancora scintille tra Macron e Putin i due presidenti di Francia e Russia sono ai ferri corti da parecchio tempo e naturalmente il ruolo di Putin in qualità d’autore degli attacchi all’Ucraina a partire da febbraio 2022 non ha fatto che aumentare questo rapporto di odio tra le due fazioni, rapporto che nell’ultimo periodo però è andato davvero oltre.

Il cremlino non ci sta e ribatte alle parole di Macron

Come riportato dal quotidiano Open.online dalla Russia è arrivata prontamente la risposta alle accuse da parte del numero uno francese.

“Superano il limite della ragionevolezza e della decenza insultando la Russia e il suo popolo” – queste le parole del ministro russo Zakharova rispetto alla definizione di Putin data da Macron.

Frasi che rendono ancora più tesi i rapporti tra le due potenze che non trovano un punto di incontro per riappacificarsi.

Macron: “Putin orco alle porte dell’Europa”

Macron infatti si era espresso in maniera pesante nei confronti del presidente russo, mettendosi nei panni dei popoli vicini alla Russia che stanno vivendo il massacro perpetrato da Putin.

“Quando dico che c’è un orco alle porte dell’Europa, credo si tratti di quello che georgiani, ucraini e altre nazioni sentono profondamente”.

Parole pesanti ma che testimoniano come in occidente le manovre di Putin stiano infastidendo e che si spera possano fungere da monito per un cessate il fuoco tra Russia e Ucraina nel più breve tempo possibile.