Macron: "Sono regolarmente in contatto con Putin"

Le parole di Emmanuel Macron che dopo il viaggio negli Usa invitano chiaramente alla via diplomatica: "Sono regolarmente in contatto con Putin"

Le parole di Emmanuel Macron hanno una forte valenza diplomatica ma a loro modo sono forti “Sono regolarmente in contatto con Vladimir Putin”.

Il presidente francese ha confessato alla Cbs che si sente con il leader di Mosca. Nel corso di una intervista con l’emittante Usa il capo di stato francese ha detto: “Mantengo sempre regolari contatti diretti con Putin”.

“Sono regolarmente in contatto con Putin”

E ancora: “L’isolamento è la cosa peggiore”. Poi il presidente francese ha osservando come “l’unica strada per trovare una soluzione” al conflitto in Ucraina è tramite “trattative”.

Da questo punto di vista Macron ha affermato poi che il suo Paese e le altre nazioni occidentali “non stanno cercando di distruggere la Russia. Non è mai stata la nostra prospettiva in Francia”.

“Fra noi e loro relazioni molto strette”

Il dato è quello dunque per cui Vladimir Putin ha un interlocutore europeo assieme al turco Recep Erdogan e che serve una linea “non troppo atalntica”. Ma allora qual è la prospettiva per risolvere il conflitto con l’Ucraina? “Noi inoltre abbiamo relazioni molto strette dal punto di vista culturale e storico con Mosca e abbiamo sempre rispettato il popolo russo“.

Quindi la via è quella della diplomazia.