In seguito al ferimento di due candidati la Corte costituzionale del Madagascar ha deciso di rinviare di una settimana le elezioni presidenziali.

Madagascar, elezioni presidenziali rinviate di una settimana

La Corte Costituzionale del Madagascar ha deciso di rinviare il primo turno delle elezioni presidenziali. Inizialmente previsto per il 9 novembre, avrà invece luogo il 16 novembre. Il secondo turno avrà luogo, come già previsto, il prossimo 20 dicembre.

Una decisione, quella di rinviare le elezioni, presa in seguito alle tensioni che si sono venute a creare in merito alla regolarità del voto. I partiti di opposizione hanno organizzato le proprie campagne elettorali manifestando contro il presidente uscente, Andry Rajoelina. In particolare i candidati di opposizione accuserebbero il presidente uscente di sfruttare il controllo sulle istituzioni per favorire la rielezione.

Feriti due candidati: cosa è successo

Ferito al volto nel corso di una manifestazione, Rajoelina ha chiesto il rinvio delle elezioni per via di cause di “forza maggiore”. Anche un altro candidato, ovvero l’ex presidente Marc Ravalomanana, è stato ferito a una gamba nel corso di una manifestazione per la campagna elettorale. Rajoelina e Ravalomanana sono stati feriti in due luoghi e momenti diversi.