Madame e il nuovo capitolo personale e musicale: cambio look e capelli biondo platino fanno discutere sui social.

Madame: un ritorno improvviso che rompe il silenzio

Sul palco del Forum di Assago, durante il tour di Marracash, Madame ha regalato uno dei momenti più emozionanti della serata esibendosi insieme al rapper in “L’anima”, brano del 2019 che ha ricreato la complicità tra i due artisti.

Il vero colpo di scena però è arrivato subito dopo, quando Marracash ha interrotto il silenzio parlando direttamente alla collega: “Francesca, lo sai che ti aspettano tutti, che aspettiamo la tua nuova musica… preparatevi tutti”.

La 23enne ha sorriso imbarazzata ma ha risposto senza esitazioni: “Lo so… stiamo dando i primi indizi, quindi tra poco…”. L’annuncio, seppur breve, conferma che il ritorno discografico di Madame è imminente. Secondo le prime anticipazioni, il nuovo singolo potrebbe arrivare tra gennaio e febbraio 2026.

Madame, la cantante con questi capelli è irriconoscibile: il cambio look lascia i fan senza parole

Dopo quasi tre anni di attesa e un lungo periodo di assenza pubblica, l’eco del nome di Madame torna a farsi sentire. La cantautrice vicentina, classe 2002, si è lasciata alle spalle il riserbo mantenuto dalla pubblicazione de “L’Amore” e dalla partecipazione a Sanremo 2023 con “Il bene nel male”, riapparendo a sorpresa sul palco del Forum di Assago durante il tour di Marracash.

L’ingresso, segnato da un look completamente rinnovato — bomber oversize, pantaloni ampi, Nike Air Max Plus e un taglio biondo platino così drastico da spiazzare gli stessi fan — è diventato virale nel giro di poche ore.

Non sono mancati i commenti increduli: “Se non fosse stato per la voce non avrei creduto che fosse lei”, ha scritto qualcuno, mentre altri si sono lasciati andare a paragoni evocando Billie Eilish, Eminem o Justin Bieber.