Pochi giorni fa è stata resa pubblica l’ultima nefasta profezia della Madonna di Trevignano Romano: la veggente Gisella Cardia ha parlato di una imminente guerra che coinvolgerà soprattutto Francia, Germania e proprio l’Italia.

Madonna di Trevignano, la profezia della veggente: cosa accadrà in Italia

Era il 27 gennaio quando, sulla pagina ufficiale dedicata alla Madonna di Trevignano, la nota veggente Gisella Cardia ha pubblicato l’ultimo nefasto messaggio profetico. “Figli benedetti, grazie per aver piegato le ginocchia nella preghiera. Figli miei, vi chiedo ancora una volta di fare scorte. Vi avverto, affinché possa non mancarvi nulla, quando sarà difficile trovare il cibo” – recita il messaggio, che poi prosegue ancora – “Figli, la guerra è alle porte! L’Italia, la Francia e la Germania saranno coloro che pagheranno di più”.

Madonna di Trevignano, la profezia della veggente: la conversione

Gisella, dunque, mette in guardia tutti noi su una possibile futura guerra e ci avvisa di iniziare a correre ai ripari facendo scorta di cibo e acqua. Ma non solo. Le vivande non possono certo bastare da sole per salvarci dal nefasto futuro: “Figli miei, vi ho chiesto, pregato e supplicato di convertirvi: solo così si sarebbe evitato il peggio, ma l’umanità non ha ascoltato i miei appelli“.