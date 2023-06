Madonna è stata ricoverata in terapia intensiva a causa di una grave infezione batterica e al momento la data d’inizio del suo tour è stata rinviata.

Madonna ricoverata in terapia intensiva

La celebre cantante Madonna è stata trovata priva di sensi nella sua abitazione e subito sarebbe stata portata in ospedale dove attualmente si troverebbe ricoverata in terapia intensiva. La cantante ha accusato il malore lo scorso 24 giugno, ma la notizia è stata data solamente ora dal suo manager, che ha anche fatto sapere che le sue condizioni sarebbero in miglioramento. In queste ore in tanti, tra i fan di tutto il mondo, stanno esprimendo il loro affetto e il loro calore alla cantante e sono in attesa di sapere quando finalmente potrà lasciare la terapia intensiva. Al momento il suo manager ha fatto sapere anche che il suo tour, il cui inizio è previsto per il 15 luglio, sarebbe stato rinviato.

“La sua salute sta migliorando, ma è ancora sotto controllo medico. Ci si aspetta un recupero completo”, si legge in un comunicato ufficiale, e ancora: “In questo momento dobbiamo mettere in pausa tutti gli impegni, compreso il tour. Condivideremo con voi ulteriori dettagli non appena li avremo, compresa una nuova data di inizio del tour e dei suoi show”