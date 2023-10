Questa terribile storia di vessazioni in famiglia arriva direttamente da Latina e vede come sfortunata protagonista una giovane madre di 29 anni. La donna, per molto tempo, era stata presa di mira dai suoceri, ma aveva deciso di dire basta. Presa la figlia di tre anni con sè, la mamma era partita per fare ritorno in Emilia-Romagna, ma i genitori del suo compagno l’hanno raggiunta e fermata con la violenza.

Madre fugge da suoceri violenti: la storia

Una volta che i suoceri hanno scoperto le intenzioni della ragazza si sono gettati al suo inseguimento, bloccandola sulla Pontina (Aprilia). Lì, in mezzo alla strada, hanno iniziato a picchiarla e minacciarla provando anche a portarle via la bambina, oltre a lasciarla senza documenti e senza macchina. La scena è stata, però, notata da molti automobilisti che passavano in quel momento di lì e che hanno subito chiamato la polizia.

Madre fugge da suoceri violenti: le accuse

I due suoceri sono stati fermati dagli agenti e dovranno ora rispondere delle pesanti accuse di rapina e di lesioni personali: i due sono stati anche denunciati per sottrazione di minore. La donna ha raccontato alla polizia che erano anni che subiva angherie dalla famiglia del compagno (già noto alle forze dell’ordine) e che solo ora aveva trovato il coraggio di fuggire. La 29enne e la bambina sono state affidate ad una comnità protetta.