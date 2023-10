Roma, incidente mortale in via Flamini: 21enne muore investito da un’auto e...

La tragedia si è consumata a Roma, in via Flaminia, quando un ragazzo di 21 anni è stato investito da un’auto e da un taxi mentre stava attraversando la strada. Il giovane è deceduto a causa della gravità dei traumi riportati. Sull’incidente, stanno indagando le forze dell’ordine.

Ragazzo investito a Roma in via Flaminia, morto a 21 anni

Drammatico incidente in via Flaminia a Roma. Nella mattinata di giovedì 19 ottobre, due auto hanno investito un ragazzo di 21 anni. La vittima, dopo essere stata colpita dai veicoli, è stata scaraventata in aria a causa della violenza dell’impatto.

A quanto si apprende, quindi, nel sinistro mortale non era coinvolta una sola vettura ma due: una di queste era un taxi. Entrambi i conducenti si sono fermati per prestare soccorso al 21enne.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che il giovane sia stata travolta mentre era intenta ad attraversale la strada.

Soccorsi e forze dell’ordine

L’incidente è stato prontamente comunicato alle autorità competenti. In via Flaminia, infatti, si sono subito recati i sanitari del 118, i carabinieri e gli uomini della polizia locale. I paramedici hanno tentato di stabilizzare il 21enne e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Andrea presso il quale è deceduto nel primo pomeriggio di giovedì 19.

I conducenti dei due mezzi sono stati portati al San Filippo Neri per essere sottoposti ad accertamenti di routine.