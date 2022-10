La madre, colpevole di aver lasciato la figlia malata in casa da sola, è stata condannata all'ergastolo. Per lei era prevista anche la pena di morte.

Una vicenda sconvolgente è accaduta negli Stati Uniti d’America (USA), dove una mamma ha lasciato la figlia piccola a casa da sola per andare ad una festa. La bambina era malata perchè nessuno poteva prestarle soccorso.

Madre lascia la figlia di 7 anni malata sola in casa per andare a una festa: la bimba muore

Lauren Kay Dean, questo è il nome della madre irresponsabile che ha indirettamente fatto morire la figlia in quanto non le ha prestato la dovuta assistenza. La donna è stata condannata all’ergastolo in via definitiva in quanto si è assunta le responsabilità dell’azione e si è dichiarata colpevole. Lauren Kay Dean è andata quasi nel braccio della morte dato che in Texas, stato federale in cui è accaduta questa vicenda, è prevista la pena capitale.

Il processo, la condanna e la causa della morte della bambina

I giudici e la giuria sono stati quasi intrasigenti vista la situazione aggravata da futili motivi e dalla consapevolezza di avere una figlia affetta da sindrome di down e una malattia che la portava alla paralisi. La donna accusata di omicidio e abbandono di minore era a conoscenza dei problemi di salute della figlia, ma nonostante ciò ha deciso di lasciarla in casa per andare ad una festa.

Oltre alla piccola vittima, Lauren Kay Dean ha altri due figli, uno di 5 anni e uno di 3 mesi che non potevano soccorrere la sorella. Stando alle indagini sembra che la bambina sia morta a causa di un malore e se fosse intervenuto qualcuno in tempo forse si sarebbe potuta salvare. Ad allertare le forze dell’ordine è stata una chiamata anonima.