La scoperta shock a Bondeno: madre morta nascosta in garage, emergono i dettagli

La scoperta shock a Bondeno: madre morta nascosta in garage, emergono i dettagli

Il corpo senza vita di una donna di 90 anni trovato in un garage: la drammatica decisione del figlio dopo la morte della madre.

A Scortichino, una piccola frazione del comune di Bondeno, è stata fatta una scoperta che ha sconvolto la comunità. Il corpo senza vita di una donna di 90 anni è stato rinvenuto in un garage, avvolto in un cellophane. Un gesto tragico e inquietante, compiuto dal figlio della vittima, che ha deciso di nascondere la morte della madre per continuare a percepire la sua pensione.

La scoperta shock a Bondeno: madre morta nascosta in garage, emergono i dettagli

Nel pomeriggio di lunedì 5 maggio, i carabinieri hanno effettuato una scoperta sconvolgente a Scortichino, frazione del comune di Bondeno, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna di 90 anni, deceduta da mesi. Il cadavere, completamente avvolto nel cellophane, era custodito all’interno di un garage di una casa situata in via Provinciale.

A fare la macabra scoperta sono stati i militari, che hanno prontamente informato la sostituta procuratrice di turno, Sveva Insalata, la quale ha avviato un’indagine per fare luce sulla vicenda. Le indagini al momento ipotizzano i reati di occultamento di cadavere e truffa ai danni dello Stato.

Secondo le prime informazioni, il figlio della donna, un uomo di 54 anni, ha ammesso di aver nascosto il corpo per continuare a percepire la pensione della madre, che gli avrebbe permesso di fronteggiare un periodo di grave difficoltà economica.

Madre morta nascosta in garage: indagini in corso

Anche la compagna dell’uomo è stata coinvolta nell’inchiesta. Per fare chiarezza sulle cause della morte, che risalirebbe al 4 gennaio, verrà disposta un’autopsia.

Dopo il decesso della madre, il figlio avrebbe preso il corpo, avvolgendolo nel cellophane e nascondendolo nel garage, sotto cuscini e una brandina. È proprio lì che i carabinieri avrebbero ritrovato la salma, gettando luce su un dramma familiare e su un gesto disperato.