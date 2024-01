Operazione Oleandra della Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza ha lavorato ad una operazione antimafia che è stata definita “Oleandra”. L’operazione ha riguardato ben quattro regioni diverse d’Italia, ovvero: Sicilia, Toscana, Friuli Venezia Giulia ed infine Campania. Tanti e di diversa natura i reati che sono stai ipotizzati. Tra questi: traffico di sostanze stupefacenti oltre che lo spaccio, riciclaggio di denaro e associazione mafiosa.

Mafia, indagati in quattro regioni

Da quanto è emerso, gli indagati in tutto sono ventisei. Ben oltre centoventi le fiamme gialle appartenenti al comando provinciale di Catania, in Sicilia, che hanno lavorato all’ordinanza di custodia cautelare che è stata emanata dal giudice per le indagini preliminari della città, su una richiesta della direzione distrettuale dell’antimafia. In questo senso, gli indagati sono stati quindici.

I provvedimenti dopo l’operazione Oleandra

Con questa operazione Oleandra della Guardia di Finanza, sono dunque arrivati i provvedimenti cautelari nelle quattro regioni che vi abbiamo poco sopra nominato. In particolare, le province riguardano: Napoli, Udine, Arezzo, Caltanissetta e la stessa Catania. Inoltre, gli agenti hanno sequestrato beni immobili e mobili, oltre che società e risorse di tipo finanziario. Le disponibilità, in particolar modo, ammontano ad una cifra di più di dodici milioni di euro.