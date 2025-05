A 80 anni, Cristiano Malgioglio sorprende ancora una volta il pubblico con un annuncio inaspettato: si sposa! Dopo anni di carriera costellata di successi e momenti iconici, il celebre cantautore e personaggio televisivo ha deciso di condividere con i fan un capitolo molto personale della sua vita. Nell’intervista rilasciata a Silvia Toffanin a Verissimo, Malgioglio ha confermato le nozze.

Cristiano Malgioglio: dalla relazione senza nozze alla svolta inaspettata

In un’intervista dello scorso anno al settimanale Chi, il cantautore aveva parlato della sua relazione con un ragazzo di Istanbul più giovane di lui di 40 anni, con cui è insieme dal 2020.

Malgioglio ha raccontato di aver vissuto un vero colpo di fulmine a Istanbul, vicino a piazza Taxxim, quando ha incontrato il suo fidanzato. Nonostante fosse arrivato a una fase della vita in cui aveva smesso di credere nel grande amore, un semplice sguardo è stato sufficiente per far nascere qualcosa di speciale, dimostrando che le sorprese possono arrivare quando meno ce lo si aspetta.

Per Malgioglio la differenza d’età non rappresenta un problema: nell’intervista aveva spiegato che non gli interessava stare con qualcuno della sua età. All’epoca aveva però accantonato l’idea delle nozze, affermando che non avrebbe avuto senso sposarsi solo per motivi economici come la pensione. Si era definito troppo libero, dicendo che se si fosse sentito triste avrebbe potuto partire e andare dove voleva. Le cose, però, sembrano aver preso una piega differente.

Malgioglio si sposa: ecco chi è il futuro marito

Nell’ultima puntata di Verissimo, prima ha annunciato il suo matrimonio e, a breve distanza, ha rivelato tutti i dettagli e i numerosi retroscena che accompagneranno questo giorno speciale. Ha dichiarato di volersi sposare e di aver chiesto ad Alessandra Celentano di essere la sua testimone di nozze.

Ha spiegato che convolerà a nozze con il suo ragazzo turco, Omar, a cui intende lasciare tutta l’eredità. L’uomo è un nutrizionista e, insieme al fratello, gestisce una palestra nel cuore di Istanbul.

Quando gli è stato chiesto come avrebbe scelto di vestirsi, l’artista ha risposto che non indosserà il tradizionale bianco, ma probabilmente un rosa shocking. Pur non rivelando la data esatta del matrimonio, ha voluto sottolineare che sarà una festa straordinaria.