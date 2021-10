Malore a bordo di un tir a Giugliano, autista muore nel parcheggio di un centro commerciale

Tragedia a bordo di un tir nel quale un autista di circa 60 anni ha accusato un malore: nulla da fare per l’uomo a Giugliano.

Malore fulminante per un uomo che si trovava alla guida del camion. Un 60enne è morto a causa di un improvviso problema di salute: la tragedia è accaduta durante la giornata di venerdì 15 ottobre 2021.

Malore a bordo di un tir a Giugliano, autista morto

Il mezzo si trovava fermo nel parcheggio del centro commerciale Grande Sud di Giugliano, in provincia di Napoli. Nei pressi dell’ex Auchan si è consumata la tragedia. L’uomo si sarebbe sentito male mentre stava guidando il tir.

Malore a bordo di un tir a Giugliano, inutili i soccorsi

Sul posto è arrivato il personale sanitario: non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. I sanitari hanno provato in tutti i modi a rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare.

La tragedia è avvenuta vicino un negozio di elettrodomestici e di altro materiale elettronico.

Malore a bordo di un tir a Giugliano, morto autista di 60 anni

Secondo quanto riportato da NanoTv, la vittima sarebbe un uomo di circa 60 anni che stava guidando il mezzo pesante, poi il malore. Nulla da fare per i soccorsi che sono giunti sul posto in maniera tempestiva. L’uomo è spirato vicino la struttura dell’Euronics Tufano.