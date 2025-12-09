La vita di Ivano Rinaldi, 41 anni, direttore generale della Siad e figura nota della politica trentina, si è interrotta improvvisamente a causa di un malore al volante ad Alba, nelle Langhe. La tragedia ha sconvolto la sua famiglia e lasciato un vuoto profondo nella comunità locale.

Malore alla guida, muore il direttore generale della Siad: il cordoglio della comunità

Originario di Strigno, Ivano Rinaldi lascia la moglie Silvia, un figlio di nove anni, i genitori e una sorella. Cresciuto in Valsugana e residente a Trento da anni, aveva lavorato in diverse realtà cooperative prima di approdare alla Siad, dove era apprezzato per competenza, dedizione e legame con il territorio. Parallelamente all’attività professionale, Rinaldi aveva coltivato fin da giovane l’impegno politico: nel 2012 era diventato presidente del movimento giovanile del Patt e nel 2013 aveva corso per la Camera dei deputati con l’Svp.

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come una persona determinata, pronta a difendere gli ideali autonomisti e la cultura trentina, ma anche disponibile al dialogo e alla collaborazione. La sua scomparsa improvvisa ha lasciato un profondo vuoto nella comunità locale, nel mondo della cooperazione e tra i compagni di partito, suscitando dolore e incredulità per una vita spezzata troppo presto.

“Era un ragazzo ben voluto da tutti. Appena l’ho saputo è stato uno shock“, ha ricordato Ezio Gobbi, presidente di Dao, al quotidiano Il T.

“Io e lui siamo stati segretario e presidente del movimento giovanile del Patt. La notizia della morte di Ivano è stata un fulmine a ciel sereno. Era una persona con cui si poteva parlare e che non era disposta a rinunciare ai propri ideali. Era rigoroso nel difendere l’identità trentina e tirolese, ed era fiero della sua identità e delle sue idee“, ha aggiunto l’assessore provinciale, Simone Marchiori, alla stessa testata.

Malore alla guida, muore il direttore generale della Siad: lo schianto contro 9 auto in sosta

Un malore improvviso al volante ha trasformato un weekend di relax in tragedia per Ivano Rinaldi, 41 anni, direttore generale della cooperativa Siad di Trento e figura nota nel panorama politico trentino. L’incidente è avvenuto lunedì 8 dicembre ad Alba, nelle Langhe, dove Rinaldi si trovava con la moglie e il figlio per il ponte dell’Immacolata. Colpito probabilmente da un infarto mentre guidava, ha perso il controllo della sua auto, travolgendo nove veicoli parcheggiati lungo Corso Piave.

Nonostante l’intervento immediato dei vigili del fuoco e i ripetuti tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, Rinaldi è deceduto poco dopo il ricovero all’ospedale di Verduno. La moglie e il figlio, presenti in auto, sono rimasti illesi, mentre lievi ferite hanno colpito un passante coinvolto dalla carambola delle auto.