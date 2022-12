Tragedia in provincia di Reggio Emilia, un uomo è improvvisamente morto dopo essere stato colto da un malore fatalementre stava partecipando a una cena con un gruppo di amici.

Malore fatale durante una cena con gli amici, tragedia in provincia di Reggio Emilia

Nella serata di sabato 3 dicembre, intorno alle ore 22:30, un uomo di 51 anni è stato colto da un malore mentre stava trascorrendo una serata in compagnia di alcuni amici. Il malore, palesatosi nel frangente in cui il gruppo stava cenando all’Osteria del Maggio di Costabona, è stato prontamente comunicato dai presenti ai sanitari del 118 che hanno raggiunto il ristorante e hanno prestato soccorso alla vittima.

In questo contesto, i paramedici hanno tentato di rianimare il 51enne ma ogni tentativo effettuato si è rivelato vano. Il paziente, infatti, è stato dichiarato deceduto sul posto.

51enne morto per arresto cardiaco fulminante

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, la vittima è stata identificata come Alberto Moreni e a determinarne la prematura scomparsa è stato un arresto cardiaco fulminante. Durante la cena, il 51enne ha improvvisamente affermato di non sentirsi bene per poi accasciarsi al suolo senza riprendere più conoscenza.

La drammatica vicenda si è consumata a Costabona, in provincia di Reggio Emilia. L’uomo, che non era sposato e non aveva figli, lascia la madre di 92 anni, tre fratelli e l’azienda agricola che conduceva nella casa di famiglia in cui viveva.