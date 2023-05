Maltempo: allerta meteo e previsioni per domani, domenica 21 maggio

Non c’è tregua per l’Italia: il maltempo, dopo gli ingenti danni causati dalle piogge su numerose località del Paese, continuerà anche domani, domenica 21 maggio. Previsti temporali sparsi, anche di forte intensità, a causa di un ciclone in arrivo dalla Tunisia.

Ancora maltempo sull’Italia: in Emilia Romagna, dopo giorni di alluvioni, ancora allerta rossa

Viste le criticità, la Protezione civile ha diramato anche per le prossime ore avvisi di allerta meteo rossa, arancione e gialla sulle regioni più colpite, in particolare su settori dell’Emilia Romagna e della Sicilia; allerta arancione sempre su Emilia Romagna, ma anche su Piemonte e Sicilia per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali.

La Protezione Civile dispone allerta gialla poi in altre dieci regioni, tra cui Calabria, Basilicata, Piemonte, Sardegna, Lombardia, Marche, Toscana, Valle d’Aosta e altri settori dell’Emilia Romagna.

Secondo le previsioni meteo di domani, domenica 21 maggio, ancora maltempo a causa della perturbazione che s’è abbattuta sullo Stivale e che favorirà molta instabilità in particolare al Centro-Sud, dove sono previsti numerosi temporali. Parziale miglioramento invece al Nord, in attesa di ulteriori miglioramenti per la prossima settimana.

Allerta rossa in Emilia Romagna e Sicilia

Dopo l’alluvione che negli scorsi giorni ne ha devastato molteplici aree, nuova allerta rossa per l’Emilia Romagna, ma elevata criticità anche su settori della Sicilia. Ecco i dettagli:

Elevata criticità per rischio idraulico (Allerta rossa):

Emilia Romagna: Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola;

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico.

Elevata criticità per rischio idrogeologico (Allerta rossa):

Emilia Romagna: Collina bolognese, Alta collina romagnola

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Allerta arancione anche in Piemonte

Moderata criticità sempre per rischio temporali, idraulico e idrogeologico è stata diramata per alcuni settori sempre di Emilia Romagna e Sicilia, oltre che del Piemonte. Ecco di seguito quanto diramato dalla Protezione Civile:

Moderata criticità per rischio idraulico (allerta arancione):

Emilia Romagna: Pianura modenese di Secchia e Panaro, Collina bolognese, Alta collina romagnola;

Piemonte: Valle Tanaro, Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Moderata criticità per rischio temporali (allerta arancione):

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico.

Moderata criticità per rischio idrogeologico (allerta arancione):

Emilia Romagna: Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna romagnola;

Piemonte: Valle Tanaro, Pianura Cuneese, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Valli Susa, Chisone, Pellice e Po, Valli Varaita, Maira e Stura;

Sicilia: Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Allerta gialla in dieci regioni

Sono ben dieci le regioni su cui la Protezione Civile segnala un’allerta meteo di colore giallo per la giornata di domani, domenica 21 maggio. Ecco tutti i dettagli:

Ordinaria criticità per rischio idraulico (Allerta gialla):

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Emilia Romagna: Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Collina emiliana centrale, Montagna romagnola;

Lombardia: Bassa pianura orientale;

Piemonte: Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Val Sesia, Cervo e Chiusella;

Sardegna: Campidano, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Gallura.

Ordinaria criticità per rischio temporali (Allerta gialla):

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Marche: Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Valdelsa-Valdera, Etruria, Fiora e Albegna.

Ordinaria criticità per rischio idrogeolgico (Allerta gialla):

Abruzzo: Bacino del Pescara, Bacini Tordino Vomano;

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C;

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale;

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale;

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri, Bacino Medio Tevere, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord, Bacini di Roma;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro;

Piemonte: Belbo e Bormida, Pianura settentrionale, Pianura Torinese e Colline, Val Sesia, Cervo e Chiusella;

Sardegna: Logudoro, Campidano, Bacini Montevecchio – Pischilappiu, Bacini Flumendosa – Flumineddu, Iglesiente, Gallura, Bacino del Tirso;

Toscana: Ombrone Gr-Medio, Ombrone Gr-Alto, Valdelsa-Valdera, Etruria, Fiora e Albegna;

Valle d’Aosta: Bassa Valle d’Aosta, dalla Gola di Montjovet a Pont-Saint-Martin, Valle del torrente Chalamy, Valle d’Ayas, Valle di Champorcher e Valle di Gressoney, Valle di Cogne, Valsavarenche e Valle di Rhêmes.