L’inizio settimana si apre con un’ondata di maltempo che interesserà soprattutto il Sud Italia. La Protezione Civile ha nel frattempo diramato un’allerta gialla per sei regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Sicilia. Previsti temporali particolarmente intensi a livello locale.

Maltempo, allerta gialla in Calabria

Come informa SkyTg24, in Calabria ci sono segnalazioni di criticità legate al rischio idraulico e ai temporali. Queste criticità interessano il Versante Jonico in diverse aree, tra cui il centro-settentrionale, il centro-meridionale e il meridionale. Inoltre, sono segnalate problematiche simili anche sul Versante Tirrenico, in particolare nelle zone settentrionali, centro-meridionali e meridionali della regione.

Maltempo, allerta gialla in Abruzzo e Basilicata

Nella giornata del 25 settembre, si segnala un rischio idrogeologico e temporali anche in Abruzzo. L’allerta coinvolge principalmente i Bacini del Tordino Vomano, del Pescara, e dell’Alto e Basso Sangro in questa regione. Inoltre, c’è un rischio di forti temporali e precipitazioni significative anche in Basilicata.

Maltempo, allerta gialla in Sicilia

La situazione è simile anche in Sicilia, con particolare attenzione rivolta al versante Jonico e al versante Tirrenico, che include le isole Eolie, le isole Egadi e Ustica. Sono previsti temporali anche a Pantelleria e sulle isole Pelagie, oltre che sulla zona del versante dello Stretto di Sicilia.

Maltempo, allerta gialla in Puglia e Molise

In Puglia è stata emessa un’allerta gialla con rischio idrogeologico e temporali. Questa allerta riguarda specificamente le seguenti aree: il Basso Ofanto, il Basso Fortore, il Gargano e le isole Tremiti, nonché il Tavoliere. Anche nella regione del Molise sono previste criticità nella giornata di lunedì 25 settembre, con rischio idrogeologico e possibilità di forti temporali. In particolare, le aree interessate includono il Frentani – Sannio – Matese, l’Alto Volturno – Medio Sangro e la zona costiera litoranea.