La Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo gialla in ben sette regioni. Il maltempo che ha messo in ginocchio il Centro-Sud continua.

Meteo, allerta gialla per temporali: le regioni a rischio

L’ondata di maltempo che nelle scorse ore ha messo in ginocchio il Centro-Sud continua senza sosta. La Protezione Civile ha diramato per oggi, domenica 24 settembre, un avviso di allerta meteo gialla per temporali nei territori a rischio. L’allerta meteo gialla per temporali è stata dichiarata in Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Marche, Molise e Puglia, mentre l’allerta meteo gialla per rischio idrogeologico è stata diramata per Abruzzo, Campania, Molise e Puglia.

Meteo, le previsioni di domenica 24 settembre

Secondo le previsioni meteo di oggi, domenica 24 settembre, sono attesi rovesci e locali temporali anche intensi su Marche e Abruzzo. La situazione migliora, invece, su Toscana, Umbria e Lazio. Anche al Nord la situazione sarà in miglioramento, ad eccezione dei rovesci sull’Emilia Romagna. Al Sud temporali sparsi tra basso Adriatico, Lucania e versante Tirrenico. Le temperature saranno in calo ovunque. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.