Maltempo, chiusa A22 per frana: allerta rossa in Veneto e arancione in altre ...

Il maltempo colpisce ancora, con danni e disagi. Chiusa l’A22 e allerta rossa in Veneto e arancione in altre regioni.

Maltempo, chiusa A22 per frana

Il maltempo continua a colpire varie regioni d’Italia, causando danni e disagi a causa di piogge, venti e mareggiate. Nella notte c’è stato un nubrifagio a Milano e il Seveso è esondato, causando allagamenti in strada e nelle abitazioni, disagi alla circolazione di tram e metro e blackout. L’autostrada A22 è stata chiusa per frana. Esondato anche il Lago di Como, mentre in Versilia una tromba d’aria ha scoperchiato i tetti, con allagamenti e alberi caduti anche in altre zone. Oggi, 31 ottobre, è scattata l’allerta rossa in Veneto e arancione in altre cinque regioni.

Maltempo: l’allerta meteo nelle regioni

La Protezione civile ha emesso un bollettino con allerta rossa per rischio idrogeologico in alcune zone del Veneto, Alto Piave, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano. L’allerta arancione per rischio idrogeologico ha toccato parte di Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige. L’allerta arancione per rischio idraulico è stata emanata in altre zone dell’Emilia-Romagna, del Friuli Venezia Giulia, del Trentino Alto Adige, del Veneto. L’allerta gialla per rischio temporali tocca Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Toscana, Umbria, Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia, mentre per rischio idrogeologico su Abruzzo, Molise e Toscana.