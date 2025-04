Maltempo in Italia: allerta rossa e danni ingenti nel centro-nord

Un’ondata di maltempo senza precedenti

Negli ultimi giorni, l’Italia del centro-nord ha affrontato una violenta ondata di maltempo che ha portato a forti piogge, nevicate a bassa quota e venti impetuosi. Le conseguenze sono state devastanti: esondazioni, frane e danni ingenti a infrastrutture e abitazioni. La situazione è particolarmente critica in Lombardia, dove il fiume Ticino ha superato i livelli di guardia, allagando il quartiere Borgo Ticino a Pavia.

Qui, numerose famiglie si sono trovate costrette a evacuare le proprie abitazioni, mentre le autorità locali monitorano costantemente l’evoluzione della situazione.

Le regioni più colpite

Oltre alla Lombardia, anche altre regioni del nord Italia stanno vivendo momenti di grande difficoltà. In Emilia-Romagna, l’Agenzia regionale di Protezione civile sta seguendo con attenzione il passaggio della piena del Po, che ha raggiunto livelli preoccupanti. A Bologna, il Centro operativo regionale è attivo e ha emesso allerta rossa per le aree della pianura piacentina e parmense. In Veneto, il presidente della Regione ha dichiarato lo stato d’emergenza per i comuni delle province di Vicenza e Verona, invitando i cittadini a mantenere le distanze da ponti e argini, mentre la Procura di Vicenza ha avviato un’inchiesta sul crollo del Ponte dei Nori, che ha causato la morte di due persone.

Interventi e misure di emergenza

In risposta all’emergenza, il governo ha stanziato fondi per interventi urgenti. In Piemonte, sono stati registrati oltre 500 eventi di inondazione e frane, con allerta arancione per il pericolo di valanghe nelle zone montane. Il ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, ha assicurato che il governo farà la sua parte per supportare le regioni colpite. In Valle d’Aosta, oltre 3.000 utenze sono rimaste senza energia elettrica, mentre in Versilia le frane hanno isolato diverse abitazioni. La Protezione civile è attivamente coinvolta nelle operazioni di soccorso e monitoraggio, cercando di garantire la sicurezza dei cittadini e limitare i danni.