Alberi caduti, tetti scoperchiati e danni, è tornato il maltempo al Nord Italia. A Milano le piogge sono ricominciate oggi pomeriggio con un forte temporale che si è abbattuto, in particolare, sulla zona Nord-Ovest.

Dalle 15:30 la linea ferroviaria Milano-Alessandria è bloccata fra Mortara e Parona Lomellina proprio per i danni causati dal maltempo.

La situazione

Alberi caduti, un tetto pericolante in zona Stazione Centrale, coda in tangenziale e almeno sessanta chiamate di soccorso ai vigili del fuoco: queste le conseguenze del temporale che si è abbattuto questo pomeriggio nel Milanese.

A Buccinasco, fanno sapere i vigili del fuoco, si sono scoperchiati i tetti di più edifici, mentre il 118 segnala a Milano un intervento di soccorso ad un 68enne colpito per strada in centro da un vaso di fiori caduto.

Un tetto è stato scoperchiato in via Arsia, a Quarto Oggiaro. A Sesto San Giovanni alcuni alberi sono caduti sulle macchine in via Grandi, mentre nella strada tra Trezzano e Zibido San Giacomo una pianta ha bloccato la circolazione.

Un albero è caduto anche sulla Milano-Genova, direzione Genova.

Forti raffiche di vento anche in Brianza, nell’area tra Monza, Seregno e Rho.

C’è preoccupazione per i fiumi

A Milano c’è preoccupazione per il rischio di esondazione dei fiumi Seveso e Lambro. “Le intense piogge previste preoccupano per il rischio esondazione dei fiumi Seveso e Lambro“, ha spiegato sulle sue pagine social l’assessore alla Sicurezza del Comune, Marco Granelli. “Sono state attivate quindi le azioni preventive per rischio idraulico ed esondazione con pulizie preventive e ripetute di tutti i sottopassi e il piano Seveso nei quartieri Niguarda e adiacenti e nel Parco Lambro. Si raccomanda la massima attenzione“, ha comunicato l’assessore.

