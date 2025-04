Un’ondata di maltempo devasta il nord di Varese

La provincia di Varese è stata recentemente colpita da un’intensa ondata di maltempo che ha causato gravi disagi nelle località del nord. Le aree più colpite includono Bregazzana, Sant’Ambrogio e il tratto iniziale della Valganna, tra Varese e Induno Olona. Le forti piogge hanno provocato allagamenti e la caduta di alberi, rendendo necessarie numerose chiamate ai servizi di emergenza.

Frane e cedimenti: la situazione in Valganna

Particolarmente critica è la situazione in Valganna, dove una frana si è staccata lungo la Strada Statale 233, all’altezza delle grotte. Questo evento ha portato a un significativo deterioramento della viabilità, con sassi e detriti che ostruiscono la carreggiata. Oltre alla frana principale, sono stati segnalati anche cedimenti minori, che hanno ulteriormente complicato la situazione per gli automobilisti e i residenti della zona.

Induno Olona: allagamenti nella zona industriale

La situazione non è migliore a Induno Olona, dove gli allagamenti hanno colpito in particolare la zona industriale. Le strade sono state invase dall’acqua, rendendo difficile l’accesso alle aziende e creando disagi per i lavoratori. I vigili del fuoco e i volontari sono stati mobilitati per gestire le emergenze e garantire la sicurezza dei cittadini. La comunità locale sta affrontando una situazione di grande difficoltà, con molte famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni a causa dell’acqua che invade le loro case.

Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione e hanno avviato operazioni di soccorso per garantire la sicurezza dei residenti. È fondamentale che i cittadini seguano le indicazioni delle autorità e rimangano informati sugli sviluppi della situazione meteorologica, che potrebbe continuare a evolversi nei prossimi giorni.