Un’altra giornata di emergenza a Milano, dove il maltempo ha messo in ginocchio la città sin dalle prime ore del mattino. Pioggia incessante, strade allagate e traffico paralizzato hanno caratterizzato il risveglio dei milanesi in questo giovedì 22 maggio. I fiumi Seveso e Lambro, già sotto osservazione da ore, stanno raggiungendo soglie critiche, alimentando il timore di nuove esondazioni.

La Protezione Civile ha attivato lo stato di allerta massima.

Maltempo a Milano: ecco cosa sta succedendo

Pioggia battente, fiumi a rischio e trasporti in crisi: Milano vive ore di forte emergenza a causa del maltempo che da ieri non dà tregua. Nella notte tra mercoledì 21 e giovedì 22 maggio e per tutta la mattinata, la città è stata investita da precipitazioni intense e continue che stanno mettendo a dura prova il sistema idraulico e la viabilità urbana.

A Ponte Lambro sono state installate per la prima volta barriere mobili in via Vittorini, su un tratto di 200 metri, per proteggere il quartiere e convogliare l’acqua verso il parco. L’assessore Granelli ha spiegato che la misura sta funzionando, nonostante le fognature mostrino già i primi segni di cedimento.

Disagi anche per il trasporto pubblico: un allagamento tra via Vittorio Veneto e via Lazzaretto ha causato deviazioni per diversi tram. Il 9 salta le fermate da Centrale a Porta Venezia, il 19 da Turati a piazza Ascoli. Atm è al lavoro per ripristinare uno scambio danneggiato. Ritardi e modifiche coinvolgono numerose altre linee, con forti impatti sulla mobilità.

Maltempo a Milano, Seveso e Lambro a rischio esondazione: allerta massima

La Protezione Civile del Comune di Milano ha reso noto che, nella mattinata di oggi, i livelli dei fiumi Seveso e Lambro hanno superato la soglia di attenzione. Le precipitazioni, iniziate nella giornata di ieri, stanno continuando senza sosta su tutta l’area metropolitana.

Per quanto riguarda il Seveso, l’assessore alla Protezione Civile Marco Granelli ha fatto sapere che la vasca di contenimento è operativa e pronta all’uso. Il torrente ha raggiunto la soglia di attenzione poco prima delle 9, mentre il Lambro ha registrato livelli simili intorno alle 10.

Nel bollettino di allerta diffuso, le autorità invitano i cittadini a prendere precauzioni: evitare scantinati e locali interrati, ridurre gli spostamenti non necessari e mantenersi a distanza da argini e corsi d’acqua. La Protezione Civile ha inoltre diffuso una serie di raccomandazioni: mettere in sicurezza veicoli e ambienti al piano strada, evitare ponti, sottopassi e zone prossime ai fiumi, e sospendere, laddove possibile, le attività all’aperto fino a miglioramento delle condizioni.